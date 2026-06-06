Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Феррари» Вассёр пропустит день ГП Монако из-за проблем со здоровьем

Руководитель «Феррари» Вассёр пропустит день ГП Монако из-за проблем со здоровьем
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не будет присутствовать на трассе в субботу в Монако, о чём сообщила пресс-служба команды.

«Фред Вассёр не будет присутствовать на трассе сегодня. После медицинских проверок он останется под наблюдением в местном медицинском учреждении. Дополнительной медицинской информации предоставлено не будет. Желаем Фреду скорейшего выздоровления и надеемся вскоре вновь увидеть его на трассе», — говорится в заявлении «Скудерии», опубликованном в социальной сети Х.

По итогам пятничных свободных заездов «Феррари» показала лучшее время. В первой практике Шарль Леклер занял первое место, Льюис Хэмилтон — второе. Во второй сессии пилоты поменялись позициями: Хэмилтон стал первым, Леклер — вторым.

Может быть интересно:
Льюис Хэмилтон отказался считать «Феррари» фаворитом Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android