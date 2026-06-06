Руководитель «Феррари» Вассёр пропустит день ГП Монако из-за проблем со здоровьем

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не будет присутствовать на трассе в субботу в Монако, о чём сообщила пресс-служба команды.

«Фред Вассёр не будет присутствовать на трассе сегодня. После медицинских проверок он останется под наблюдением в местном медицинском учреждении. Дополнительной медицинской информации предоставлено не будет. Желаем Фреду скорейшего выздоровления и надеемся вскоре вновь увидеть его на трассе», — говорится в заявлении «Скудерии», опубликованном в социальной сети Х.

По итогам пятничных свободных заездов «Феррари» показала лучшее время. В первой практике Шарль Леклер занял первое место, Льюис Хэмилтон — второе. Во второй сессии пилоты поменялись позициями: Хэмилтон стал первым, Леклер — вторым.