На ПМЭФ представили российско-индонезийский гоночный болид и анонсировали проект для Ф-Е

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили проект гоночного болида, совместно разработанного Россией и Индонезией. Создатели машины подчеркнули, что она поможет юным пилотам начать путь в большие гонки и укрепит отношения между странами-участницами БРИКС в сфере спорта.

Фото: Кадр из видео «ЛенТВ24»

«Очень рассчитываем, что в последующем будет участие и других стран БРИКС. Интерес у них есть. Первой отозвалась Индонезия, тем более это наш российский стратегический партнёр. Я думаю, в конце года мы уже заявим про Формулу-Е и определим, чтобы такие проекты были и у нас, и за рубежом. Но сейчас мы выходим вот с таким автомобилем. Прекрасная машина», — сказал председатель правления «Формула БРИКС Груп» Кюри Усманов каналу «ЛенТВ24».

Производить болид планируют в двух версиях — с традиционным бензиновым двигателем и электрическим. Первая гонка, как ожидается, пройдёт уже в январе или феврале следующего года.