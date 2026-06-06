Норрис — о Хэмилтоне: приятно видеть, как у одного из величайших гонщиков всё складывается

Пилот «Макларена» и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, который в Канаде финишировал вторым.
«Конечно, было бы здорово увидеть победу Льюиса. Он — один из величайших гонщиков всех времён. И никому не хочется видеть, как такой человек испытывает подобные трудности.
Когда знаешь, насколько он талантлив, всегда приятно видеть, как всё складывается и как он становится счастливее. Я вырос, наблюдая за ним, и всегда хотел, чтобы он добился успеха — для меня это по-прежнему так.
У него был хороший уикенд в Канаде. Но один хороший уикенд ничего не доказывает. Нужно, чтобы пять, шесть, семь, восемь гонок прошли хорошо, чтобы ситуация начала налаживаться, так что нам придётся подождать и посмотреть», — приводит слова Норриса аккаунт Krampon F1 в социальной сети Х.
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