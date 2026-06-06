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Источник: «Мерседес» может расторгнуть контракт с Расселлом, если он не догонит Антонелли

Источник: «Мерседес» может расторгнуть контракт с Расселлом, если он не догонит Антонелли
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«Мерседес» может расторгнуть контракт с Джорджем Расселлом, если британец не сможет конкурировать с лидером чемпионата 19-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли, сообщает нидерландский журналист Эрик ван Хаарен.

«Вольф никогда не скрывал своей симпатии к [Максу] Ферстаппену и, в свою очередь, в ближайшее время будет наблюдать, сможет ли Джордж Расселл угнаться за лидером чемпионата мира Кими Антонелли, выигравшим последние четыре Гран-при. Если британцу это не удастся, «Мерседес» может — выражаясь без обиняков — избавиться от него благодаря пунктам в контракте, подписанном в прошлом году», — написал в своём материале для The Telegraph ван Хаарен.

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