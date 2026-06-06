Марк Маркес выиграл квалификацию ГП Венгрии MotoGP. Акоста — второй, Бедзекки — шестой

6 июня в Венгрии состоялась квалификация MotoGP — лучшее время по её итогам показал Марк Маркес из «Дукати», проехавший круг за 1:36.785. Вторым стал Педро Акоста («КТМ»), уступивший лидеру 0.053 секунды. Тройку сильнейших замкнул Фермин Альдегер из «Грезини» с отставанием в 0.340.

MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация 2:

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:36.785.

2. Педро Акоста («KTM») +0.053.

3. Фермин Альдегер («Грезини») +0.340.

4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.447.

5. Франческо Баньяя («Дукати») +0.532.

6. Марко Бедзекки («Априлья») +0.643.

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0.763.

8. Хорхе Мартин («Априлья») +0.789.

9. Лука Марини («Хонда») +0.820.

10. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.844.

11. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +1.065.

12. Джек Миллер («Прамак») +1.456.