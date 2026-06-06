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MotoGP — Гран-при Венгрии, 6 июня 2026 года — квалификация — результаты

Марк Маркес выиграл квалификацию ГП Венгрии MotoGP. Акоста — второй, Бедзекки — шестой
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6 июня в Венгрии состоялась квалификация MotoGP — лучшее время по её итогам показал Марк Маркес из «Дукати», проехавший круг за 1:36.785. Вторым стал Педро Акоста («КТМ»), уступивший лидеру 0.053 секунды. Тройку сильнейших замкнул Фермин Альдегер из «Грезини» с отставанием в 0.340.

MotoGP 2026. Этап 8, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Квалификация 2
30 мая 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:43.921
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+0.224
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+0.363

MotoGP. Гран-при Венгрии. Квалификация 2:

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:36.785.
2. Педро Акоста («KTM») +0.053.
3. Фермин Альдегер («Грезини») +0.340.
4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.447.
5. Франческо Баньяя («Дукати») +0.532.
6. Марко Бедзекки («Априлья») +0.643.
7. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0.763.
8. Хорхе Мартин («Априлья») +0.789.
9. Лука Марини («Хонда») +0.820.
10. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.844.
11. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +1.065.
12. Джек Миллер («Прамак») +1.456.

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