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Ферстаппен рассказал, изменилось ли его отношение к риску после рождения дочери

Ферстаппен рассказал, изменилось ли его отношение к риску после рождения дочери
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, изменилось ли его отношение к риску после появления семьи и рождения дочери.

«Я не совсем уверен. Риски всё ещё есть. Дело не в безрассудстве, просто я очень заряжен на результат, и если вижу возможность отыграть позицию и понимаю, что это оправдано, то пойду. Гонки всегда связаны с опасностью, что-то может случиться — это уже не полностью под твоим контролем. Но то, на что я иду, — просчитано», — приводит слова Ферстаппена издание Vogue.

В мае 2025 года Макс и его девушка Келли Пике сообщили о рождении дочери Лили. По словам нидерландца, вне гоночных уикендов он старается проводить как можно больше времени с семьёй.

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