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В MotoGP ввели «правило Маркеса» после эпизода с Марком в Хересе

В MotoGP ввели «правило Маркеса» после эпизода с Марком в Хересе
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Руководство MotoGP внесло изменения в спортивный регламент после спорного эпизода с восьмикратным чемпионом мира Марком Маркесом на Гран-при Испании в Хересе.

Во время спринтерской гонки Маркес упал в последнем повороте под начавшимся дождём, после чего необычным образом заехал на пит-лейн для смены мотоцикла по процедуре flag-to-flag (позволяет гонщикам менять мотоциклы во время гонки в зависимости от изменения погодных условий). Испанец пересёк внешнюю белую линию на въезде, однако избежал штрафа и в итоге выиграл гонку.

После инцидента дирекция гонки выпустила разъяснение, а теперь соответствующие изменения официально внесены в регламент. Отныне гонщики обязаны полностью использовать обозначенный коридор въезда на пит-лейн и не пересекать сплошные белые линии. За нарушение стюарды смогут назначать штрафы.

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