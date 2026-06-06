Фото: Ким Кардашьян заметили в паддоке Гран-при Монако

Американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян прибыла в паддок Гран-при Монако, чтобы поддержать пилота «Феррари» и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Кардашьян находятся в романтических отношениях.

Кардашьян появилась в паддоке перед началом третьей свободной практики и попала в эфир Sky Sports F1. Детали её визита и дальнейших планов на уикенд не уточняются.

Хэмилтон подходит к Гран-при Монако после лучшего результата за «Феррари» — второго места в Канаде. После пяти этапов британец занимает четвёртое место в личном зачёте (72 очка).

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