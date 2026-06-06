Фото: Ким Кардашьян заметили в паддоке Гран-при Монако
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Американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян прибыла в паддок Гран-при Монако, чтобы поддержать пилота «Феррари» и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Кардашьян находятся в романтических отношениях.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.327
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.331
Кардашьян появилась в паддоке перед началом третьей свободной практики и попала в эфир Sky Sports F1. Детали её визита и дальнейших планов на уикенд не уточняются.
Хэмилтон подходит к Гран-при Монако после лучшего результата за «Феррари» — второго места в Канаде. После пяти этапов британец занимает четвёртое место в личном зачёте (72 очка).
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