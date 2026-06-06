Льюис Хэмилтон рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2026

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026 по футболу.

«Когда я рос в Англии, мне очень нравилось смотреть, как играет Бразилия. Честно говоря, Бразилия всегда была моей любимой сборной. Они были такими крутыми. Для меня Бразилия — наравне с Англией. Я просто ценю то, откуда они родом: многие игроки вышли с улиц, где играли без обуви. В бразильской культуре есть что-то по-настоящему особенное», — приводит слова Хэмилтона издание ESPN.

В ноябре 2022 года Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии в знак признания его глубокой связи со страной, восхищения Айртоном Сенной и активной защиты многообразия и прав человека.