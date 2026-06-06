Оливер Берман разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Оливер Берман вызвал красные флаги в третьей свободной практике Гран-при Монако, разбив машину в повороте Massenet. Британец сообщил по радио, что с ним всё в порядке.

Болид «Хааса» сохранил все четыре колеса, но лишился заднего антикрыла. Повтор с бортовой камеры пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла показал, что Берман проезжал мимо, после чего у него начался занос и он врезался в барьеры.

Авария Оливера Бермана Фото: Кадр из трансляции

Оливер покинул болид Фото: Кадр из трансляции

Инцидент произошёл в том месте, где фотографы и влиятельные лица часто делают снимки через щели в барьерах.

Эвакуация болида Фото: Кадр из трансляции

Гран-при Монако — шестой этап сезона — проходит с 5 по 7 июня. В пятницу в первой свободной практике аварию допустил пилот «Ред Булл» Исак Хаджар.

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