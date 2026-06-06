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Оливер Берман разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Монако

Оливер Берман разбил машину во время третьей свободной практики Гран-при Монако
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Пилот «Хааса» Оливер Берман вызвал красные флаги в третьей свободной практике Гран-при Монако, разбив машину в повороте Massenet. Британец сообщил по радио, что с ним всё в порядке.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.327
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.331

Болид «Хааса» сохранил все четыре колеса, но лишился заднего антикрыла. Повтор с бортовой камеры пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла показал, что Берман проезжал мимо, после чего у него начался занос и он врезался в барьеры.

Авария Оливера Бермана

Авария Оливера Бермана

Фото: Кадр из трансляции

Оливер покинул болид

Оливер покинул болид

Фото: Кадр из трансляции

Инцидент произошёл в том месте, где фотографы и влиятельные лица часто делают снимки через щели в барьерах.

Эвакуация болида

Эвакуация болида

Фото: Кадр из трансляции

Гран-при Монако — шестой этап сезона — проходит с 5 по 7 июня. В пятницу в первой свободной практике аварию допустил пилот «Ред Булл» Исак Хаджар.

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