Антонелли — лучший в третьей практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Хэмилтон — третий

В субботу, 6 июня, состоялась третья тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал лидер чемпионата этого года пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера. Третий — семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Монако. Третья свободная практика:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.720.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.327.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.331.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.763.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.942.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.978.

7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.100.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.157.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1.286.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.330.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1.558.

12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.616.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.760.

14. Оливер Берман («Хаас») +1.767.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.867.

16. Алекс Албон («Уильямс») +2.081.

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.198.

18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.225.

19. Франко Колапинто («Альпин») +2.459.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.731.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.847.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.201.