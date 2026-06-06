Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Монако 2026— результаты третьей свободной практики

Антонелли — лучший в третьей практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Хэмилтон — третий
Комментарии

В субботу, 6 июня, состоялась третья тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал лидер чемпионата этого года пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера. Третий — семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.327
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.331

Формула-1. Гран-при Монако. Третья свободная практика:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.720.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.327.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.331.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.763.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.942.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.978.
7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.100.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.157.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.286.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.330.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.558.
12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.616.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.760.
14. Оливер Берман («Хаас») +1.767.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.867.
16. Алекс Албон («Уильямс») +2.081.
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.198.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.225.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.459.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.731.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.847.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.201.

Может быть интересно:
Льюис Хэмилтон отказался считать «Феррари» фаворитом Гран-при Монако
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android