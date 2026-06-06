Антонелли — лучший в третьей практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Хэмилтон — третий

В субботу, 6 июня, состоялась третья тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал лидер чемпионата этого года пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второй результат у пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера. Третий — семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).
Формула-1. Гран-при Монако. Третья свободная практика:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.720.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.327.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.331.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.763.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.942.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.978.
7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.100.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.157.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.286.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.330.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.558.
12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.616.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.760.
14. Оливер Берман («Хаас») +1.767.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.867.
16. Алекс Албон («Уильямс») +2.081.
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.198.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2.225.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.459.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.731.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.847.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.201.