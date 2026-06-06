Леклер эмоционально раскритиковал тормоза «Феррари» на третьей тренировке в Монако

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер в третьей свободной практике Гран-при Монако продолжил жаловаться на проблемы с тормозами.

«Эти тормоза ужасны. Просто ужасны. Я вообще не чувствую их. Это невероятно. Машина ведёт себя по-разному каждый раз, когда я жму на эти ****** тормоза. Чертовски невероятно», — сказал Леклер своему гоночному инженеру Брайану Боцци во время заезда.

Ранее, в пятницу, монегаск также жаловался на тормоза. Несмотря на проблемы, Леклер показал второе время в третьей практике (1:13.047), уступив только лидеру сессии Кими Антонелли (1:12.720). Его напарник Льюис Хэмилтон стал третьим (+0.331).

Квалификация Гран-при Монако пройдёт в субботу, 6 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме Леклер рассказал о преследующей его проблеме с тормозами после двух тренировок ГП Монако