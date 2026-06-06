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Леклер эмоционально раскритиковал тормоза «Феррари» на третьей тренировке в Монако

Леклер эмоционально раскритиковал тормоза «Феррари» на третьей тренировке в Монако
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер в третьей свободной практике Гран-при Монако продолжил жаловаться на проблемы с тормозами.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.327
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.331

«Эти тормоза ужасны. Просто ужасны. Я вообще не чувствую их. Это невероятно. Машина ведёт себя по-разному каждый раз, когда я жму на эти ****** тормоза. Чертовски невероятно», — сказал Леклер своему гоночному инженеру Брайану Боцци во время заезда.

Ранее, в пятницу, монегаск также жаловался на тормоза. Несмотря на проблемы, Леклер показал второе время в третьей практике (1:13.047), уступив только лидеру сессии Кими Антонелли (1:12.720). Его напарник Льюис Хэмилтон стал третьим (+0.331).

Квалификация Гран-при Монако пройдёт в субботу, 6 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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