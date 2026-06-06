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Ландо Норрис заявил, что не собирается выступать в Формуле-1 до 40 лет

Ландо Норрис заявил, что не собирается выступать в Формуле-1 до 40 лет
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не планирует выступать в Формуле-1 до 40 лет, в отличие от семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Никаких шансов. Может, я и ошибаюсь. Но я хочу детей и хочу уйти отсюда. Надеюсь, мои дети окажутся в Формуле-1, так что, возможно, в будущем я всё ещё буду где-то рядом и гонки я всегда буду любить. Но в то же время я наслаждаюсь многим за пределами этого мира, а жизнь не такая уж длинная.

Не то чтобы я уходил прямо сейчас. У меня ещё долгий контракт, и я хочу добиться гораздо большего, но только не до 40 лет. Не хочу провести полжизни за рулём. Я хочу жить своей жизнью и заниматься другими вещами», — приводит слова Норриса издание ESPN.

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