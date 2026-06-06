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Формула-2 — Гран-при Монако — спринт, результаты

Леон выиграл спринт Формулы-2 в Монако. Билински — второй, Херта финишировал 15-м
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В субботу, 6 июня, на городской трассе в Монако состоялся спринт Формулы-2. Первое место занял мексиканский пилот Ноэль Леон (Campos Racing), второе — поляк Роман Билински (DAMS). Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриеле Мини (Rodin Motorsport).

Формула-2 2026. Этап 4, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Спринт
06 июня 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Ноэль Леон
Campos Racing
43:06.407
2
Роман Билински
DAMS
+3.4
3
Габриеле Мини
MP Motorsport
+4.0

Американский гонщик Колтон Херта финишировал в спринте 15-м. Пилоты Алекс Данн и Никола Цолов заняли девятое и десятое места соответственно.

Формула-2. Гран-при Монако. Спринт (топ-10):

1. Ноэль Леон (Campos Racing) — 30 кругов.
2. Роман Билински (DAMS) +3.4.
3. Габриеле Мини (MP Motorsport) +4.0.
4. Йозуа Дюрксен (Invicta Virtuosi Racing) +4.3.
5. Дино Беганович (DAMS) +4.9.
6. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +6.3.
7. Куш Майни (ART Grand Prix) +7.6.
8. Рафаэл Камара (Invicta Virtuosi Racing) +24.1.
9. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +29.0.
10. Никола Цолов (Campos Racing) +51.5.

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