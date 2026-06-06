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MotoGP — Гран-при Венгрии, 6 июня 2026 года — спринт — результаты

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Венгрии. Акоста — второй. Бедзекки финишировал третьим
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В субботу, 6 июня, в Венгрии состоялась спринтерская гонка MotoGP. По её результатам первое место занял испанский пилот Марк Маркес на «Дукати». Его соотечественник Педро Акоста, выступающий за «КТМ», приехал вторым, отстав от действующего чемпиона на 1.548 секунды. Тройку сильнейших замкнул итальянский пилот «Априльи» Марко Бедзекки.

MotoGP 2026. Этап 9, Балатонфёкайяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Спринт
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
21:22.047
2
Педро Акоста
KTM
+1.548
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+2.722

MotoGP. Гран-при Венгрии. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 21:22.047.
2. Педро Акоста («KTM») +1.548.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.722.
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +3.973.
5. Фермин Альдегер («Грезини») +4.366.
6. Хорхе Мартин («Априлья») +5.708.
7. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +6.285.
8. Энеа Бастьянини («Тек 3») +7.587.
9. Франческо Баньяя («Дукати») +8.237.
10. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +8.469.
11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +11.609.
12. Лука Марини («Хонда») +12.070.
13. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») +14.173.
14. Джек Миллер («Прамак») +15.799.
15. Жоан Мир («Хонда») +15.961.
16. Брэд Биндер («KTM») +16.376.
17. Фабио Куартараро («Ямаха») +17.070.
18. Икер Лекуона («Дукати») +17.381.
19. Маверик Виньялес («KTM») +19.490.
20. Франко Морбиделли («ВР46») +20.662.
21. Алекс Ринс («Ямаха») +24.063.
22. Кэл Кратчлоу («Хонда») +30.947.

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