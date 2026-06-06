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«У меня есть идеи». Ферстаппен — о преемнике Ламбьязе в «Ред Булл»

«У меня есть идеи». Ферстаппен — о преемнике Ламбьязе в «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что уже задумывается о новом гоночном инженере после ухода Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

«У меня есть свои идеи о том, кого я хочу видеть в команде. Эти мысли уже обсуждаются в коллективе, так что процесс идёт плавно. Но пока что ничего не решено — думаю, для этого ещё рановато. Разумеется, вполне логично, что где-то ближе к концу года ситуация постепенно начнёт меняться. В какой-то момент Джанпьеро будет получать меньше информации. Полагаю, он сам это тоже понимает», — приводит слова Макса нидерландская редакция издания RacingNews365.

Ферстаппен и Ламбьязе работают вместе в «Ред Булл» с 2016 года. Вместе они завоевали четыре чемпионских титула.

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