Антонелли взял поул в квалификации ГП Монако, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

В субботу, 6 июня, на городской трассе Монте-Карло состоялась квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако. На поул-позиции оказался лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Рядом с ним на первом ряду будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третьим стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Ландо Норрис («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

После второго сегмента выбыли:

11. Алекс Албон («Уильямс»).

12. Карлос Сайнс («Уильямс»).

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Габриэл Бортолето («Ауди»).

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Серхио Перес («Кадиллак»).

19. Оливер Берман («Хаас»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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