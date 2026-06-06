Антонелли — о поуле в Монако: один из тех кругов, которые мы называем волшебными

Лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал завоевание поул-позиции на Гран-при Монако.

«Это был один из тех кругов, которые мы называем волшебными. Мне удалось собрать всё воедино.

Квалификация получилась невероятно плотной в борьбе с Максом. После первой попытки в третьем сегменте нас разделяла всего одна тысячная секунды.

Но я знал, что последний круг получился хорошим, и просто надеялся, что этого окажется достаточно. Всё было очень близко, и я очень рад такому результату. Огромное спасибо команде, потому что вчера у нас были небольшие трудности, а сегодня мы смогли очень серьёзно прибавить», — приводит слова Антонелли канал Sky Sports.