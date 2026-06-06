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Антонелли — о поуле в Монако: один из тех кругов, которые мы называем волшебными

Антонелли — о поуле в Монако: один из тех кругов, которые мы называем волшебными
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Лидер личного зачёта и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал завоевание поул-позиции на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Это был один из тех кругов, которые мы называем волшебными. Мне удалось собрать всё воедино.

Квалификация получилась невероятно плотной в борьбе с Максом. После первой попытки в третьем сегменте нас разделяла всего одна тысячная секунды.

Но я знал, что последний круг получился хорошим, и просто надеялся, что этого окажется достаточно. Всё было очень близко, и я очень рад такому результату. Огромное спасибо команде, потому что вчера у нас были небольшие трудности, а сегодня мы смогли очень серьёзно прибавить», — приводит слова Антонелли канал Sky Sports.

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