Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: если бы сказали, что я окажусь на первом ряду, согласился бы без раздумий

Ферстаппен: если бы сказали, что я окажусь на первом ряду, согласился бы без раздумий
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что не ожидал оказаться на первом ряду стартовой решётки Гран-при Монако. Поул-позицию занял Кими Антонелли из «Мерседеса».

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Если бы мне вчера сказали, что я окажусь на первом ряду стартовой решётки, я бы без раздумий согласился на такой результат. Сегодня утром у нас было довольно много проблем с машиной, поэтому приехать в квалификацию и оказаться среди лидеров — это крайне позитивный итог.

В целом я, конечно, очень доволен тем, как прошла квалификация и как сложились все мои круги, несмотря на то что приходилось учитывать и трафик, и стены вокруг трассы. Но я рад стартовать с первого ряда, а завтра посмотрим, что произойдёт на старте.

Эти машины довольно сложны в стартовых процедурах. Позади меня находятся два автомобиля, которые обычно очень хорошо стартуют, но посмотрим. Это был хороший день, и я определённо получил удовольствие от квалификации», — приводит слова Ферстаппена канал Sky Sports.

Материалы по теме
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android