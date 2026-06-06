Ферстаппен: если бы сказали, что я окажусь на первом ряду, согласился бы без раздумий

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что не ожидал оказаться на первом ряду стартовой решётки Гран-при Монако. Поул-позицию занял Кими Антонелли из «Мерседеса».

«Если бы мне вчера сказали, что я окажусь на первом ряду стартовой решётки, я бы без раздумий согласился на такой результат. Сегодня утром у нас было довольно много проблем с машиной, поэтому приехать в квалификацию и оказаться среди лидеров — это крайне позитивный итог.

В целом я, конечно, очень доволен тем, как прошла квалификация и как сложились все мои круги, несмотря на то что приходилось учитывать и трафик, и стены вокруг трассы. Но я рад стартовать с первого ряда, а завтра посмотрим, что произойдёт на старте.

Эти машины довольно сложны в стартовых процедурах. Позади меня находятся два автомобиля, которые обычно очень хорошо стартуют, но посмотрим. Это был хороший день, и я определённо получил удовольствие от квалификации», — приводит слова Ферстаппена канал Sky Sports.