«Машина стала совершенно другой». Хэмилтон — о квалификации Гран-при Монако

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после квалификации Гран-при Монако и высказался о поведении болида.

«Поздравляю Кими. Потрясающая, просто потрясающая работа. Завоевать свой первый поул именно здесь — это нечто особенное.

Для нас квалификация получилась непростой. На тренировках мы выглядели очень сильно и практически ничего не меняли в настройках, но по какой-то причине к началу квалификации машина стала совершенно другой. Нам предстоит очень тщательно разобраться, почему это произошло.

Я выжал из себя абсолютно всё. Я был настолько близко к барьерам, насколько вообще мог себе позволить. И это огромная привилегия — быть здесь, оставаться одним из 22 пилотов Формулы-1, которым выпадает возможность делать такие вещи. Я наслаждаюсь каждой секундой этого.

Думаю, сейчас все находятся очень близко друг к другу по скорости. Мне казалось, что у нас, возможно, почти получилось взять поул. Потом хорошее время показал Макс, а затем и Кими. Здорово видеть, насколько плотной стала борьба между машинами. Думаю, по сравнению со вчера мы что-то потеряли, и именно это нам нужно попытаться понять», — приводит слова Хэмилтона канал Sky Sports.