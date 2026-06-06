Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Машина стала совершенно другой». Хэмилтон — о квалификации Гран-при Монако

«Машина стала совершенно другой». Хэмилтон — о квалификации Гран-при Монако
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после квалификации Гран-при Монако и высказался о поведении болида.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Поздравляю Кими. Потрясающая, просто потрясающая работа. Завоевать свой первый поул именно здесь — это нечто особенное.

Для нас квалификация получилась непростой. На тренировках мы выглядели очень сильно и практически ничего не меняли в настройках, но по какой-то причине к началу квалификации машина стала совершенно другой. Нам предстоит очень тщательно разобраться, почему это произошло.

Я выжал из себя абсолютно всё. Я был настолько близко к барьерам, насколько вообще мог себе позволить. И это огромная привилегия — быть здесь, оставаться одним из 22 пилотов Формулы-1, которым выпадает возможность делать такие вещи. Я наслаждаюсь каждой секундой этого.

Думаю, сейчас все находятся очень близко друг к другу по скорости. Мне казалось, что у нас, возможно, почти получилось взять поул. Потом хорошее время показал Макс, а затем и Кими. Здорово видеть, насколько плотной стала борьба между машинами. Думаю, по сравнению со вчера мы что-то потеряли, и именно это нам нужно попытаться понять», — приводит слова Хэмилтона канал Sky Sports.

Материалы по теме
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android