«Я и сам не понимаю, что происходит». Расселл — о неудачном отрезке сезона-2026

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что не может объяснить спад результатов в последних гонках сезона. В квалификации Гран-при Монако британец занял шестое место. Его напарник Кими Антонелли будет стартовать с поула.

«Могу ли я объяснить, куда делась скорость? Нет. Если бы я знал ответ, то смог бы не оказаться в таком положении.

В начале сезона всё было очень просто. Каждый круг, который я проезжал на тренировках и в квалификациях, приносил первое место или, в худшем случае, второе. Так было в каждой сессии: первом, втором или третьем сегменте квалификации. А в последних трёх гонках скорости просто нет.

Даже в Канаде мне приходилось буквально бороться за то, чтобы собрать хоть какой-то приличный круг. Потом в конце квалификации мне просто удалось вытащить что-то особенное. И в какой-то степени повезло сделать это в нужный момент.

Но сейчас ситуация именно такая. Если честно, я и сам не понимаю, что происходит», — сказал Расселл в интервью после квалификации.