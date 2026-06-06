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Расселл признал, что нынешний болид «Мерседеса» лучше подходит Антонелли

Расселл признал, что нынешний болид «Мерседеса» лучше подходит Антонелли
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что особенности нынешнего болида лучше соответствуют стилю пилотирования его напарника Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Думаю, мы уже кое-что поняли. Изменения в машине этого года привели к тому, что её характеристики уже не так хорошо подходят под мой естественный стиль пилотирования, как это было в прошлом сезоне.

У нас с Кими всегда были разные стили управления машиной. Не хочу вдаваться в подробности, но это было очевидно в прошлом году и остаётся очевидным сейчас. Просто в прошлом сезоне особенности машины отлично подходили мне. А в этом году они идеально подходят ему.

Поэтому мне нужно адаптироваться к этим особенностям, и я сделаю всё возможное, чтобы это сделать. Но это всё равно не объясняет, почему начало сезона далось мне настолько легко.

Так что, если честно, я не знаю. Сейчас я растерян», — сказал Расселл в интервью после квалификации.

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