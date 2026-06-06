Расселл признал, что нынешний болид «Мерседеса» лучше подходит Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что особенности нынешнего болида лучше соответствуют стилю пилотирования его напарника Андреа Кими Антонелли.

«Думаю, мы уже кое-что поняли. Изменения в машине этого года привели к тому, что её характеристики уже не так хорошо подходят под мой естественный стиль пилотирования, как это было в прошлом сезоне.

У нас с Кими всегда были разные стили управления машиной. Не хочу вдаваться в подробности, но это было очевидно в прошлом году и остаётся очевидным сейчас. Просто в прошлом сезоне особенности машины отлично подходили мне. А в этом году они идеально подходят ему.

Поэтому мне нужно адаптироваться к этим особенностям, и я сделаю всё возможное, чтобы это сделать. Но это всё равно не объясняет, почему начало сезона далось мне настолько легко.

Так что, если честно, я не знаю. Сейчас я растерян», — сказал Расселл в интервью после квалификации.