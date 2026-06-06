Леклер объяснил, почему ошибся в решающей попытке квалификации ГП Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что стало причиной его ошибки в решающей попытке квалификации Гран-при Монако.

«Думаю, это сочетание нескольких факторов. Когда проблема только во мне, я без всякого стеснения говорю об этом. Но сегодня, вероятно, всё сложилось из нескольких причин. Прежде всего это следствие двух последних уикендов, которые получились особенно непростыми.

Сейчас в моей машине есть одна конкретная проблема, с которой мне очень тяжело справляться. Думаю, мы нашли решение, но проверить его я смогу только в Барселоне. Тогда и увидим, станет ли ситуация лучше.

Сейчас же поведение машины крайне нестабильно и непредсказуемо. Из-за этого в третьем сегменте я атаковал, толком не понимая, где находится предел возможностей машины. И в итоге перестарался.

Мне очень нравится эта трасса. Это одна из моих любимых трасс. Наверное, вообще моя любимая трасса сезона. И когда ты хочешь быть быстрым на такой трассе, тебе необходима уверенность. Ты должен абсолютно точно понимать, как машина будет реагировать на твои действия, чтобы расположить её на трассе именно там, где хочешь. А весь этот уикенд был для меня борьбой.

Я нажимал на тормоз и не понимал, где именно окажусь в повороте. Тоже самое было и в Монреале. Теперь мне останется только попробовать найденное решение и посмотреть, поможет ли оно», — сказал Леклер в интервью после квалификации.