Вольф объяснил, почему Расселл не смог побороться за поул в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачное выступление Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Монако.

«У него просто не было уверенности в машине. Квалификация с самого начала пошла не по плану. В третьей тренировке всё ещё было вполне нормально. Но когда ты начинаешь отставать от нужного темпа и теряешь уверенность в машине, вернуть её становится невероятно сложно.

Думаю, будь у нас ещё одна сессия, он оказался бы где-то рядом с лидерами. Но у него просто не было сцепления с трассой. А в Монако отсутствие сцепления означает, что ты не можешь атаковать на пределе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Расселл будет начнёт гонку Гран-при Монако с шестой позиции. Его напарник Кими Антонелли будет стартовать первым.