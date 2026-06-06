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Вольф объяснил, почему Расселл не смог побороться за поул в Монако

Вольф объяснил, почему Расселл не смог побороться за поул в Монако
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачное выступление Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«У него просто не было уверенности в машине. Квалификация с самого начала пошла не по плану. В третьей тренировке всё ещё было вполне нормально. Но когда ты начинаешь отставать от нужного темпа и теряешь уверенность в машине, вернуть её становится невероятно сложно.

Думаю, будь у нас ещё одна сессия, он оказался бы где-то рядом с лидерами. Но у него просто не было сцепления с трассой. А в Монако отсутствие сцепления означает, что ты не можешь атаковать на пределе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Расселл будет начнёт гонку Гран-при Монако с шестой позиции. Его напарник Кими Антонелли будет стартовать первым.

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