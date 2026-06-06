Предварительная стартовая решётка Гран-при Монако Формулы-1

По итогам квалификации Гран-при Монако пилоты Формулы-1 не получили штрафов, что означает соответствие предварительной стартовой решётки воскресной гонки результатам квалификации.

Формула-1. Гран-при Монако. Предварительная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Ландо Норрис («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

11. Алекс Албон («Уильямс»).

12. Карлос Сайнс («Уильямс»).

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Габриэл Бортолето («Ауди»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Серхио Перес («Кадиллак»).

19. Оливер Берман («Хаас»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).