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«Такова жизнь». Норрис признался, что ожидал восьмое место в квалификации

«Такова жизнь». Норрис признался, что ожидал восьмое место в квалификации
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Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не был удивлён своим результатом в квалификации Гран-при Монако. Британец занял восьмое место в итоговом протоколе. Его напарник Оскар Пиастри будет стартовать рядом, с седьмого места.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Не знаю, вообще-то я рассчитывал на эту позицию.

Может быть, седьмое. Но Хаджар отлично справился со своей работой. Джордж тоже, очевидно, хорошо проехал на более быстрой машине. Так что, честно говоря, я не знаю, чего ещё можно было ожидать.

Думаю, совершенно очевидно, что мы очень сильно уступаем соперникам. Между Оскаром и мной отставание составляет примерно шесть-семь десятых от лидеров. Потенциал был немного выше. Просто отставание от остальных слишком велико.

Это был не тот уикенд, когда мы чувствовали уверенность в машине. У нас не было сцепления с трассой. Не было той возможности атаковать на пределе, которая была у нас в прошлом году. Но такова жизнь. Такова наша нынешняя ситуация. Поэтому да, ожидания были невысокими, особенно с моей стороны. И в конечном итоге они оказались вполне реалистичными», —приводит слова Норриса Sky Sports.

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