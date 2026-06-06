«Такова жизнь». Норрис признался, что ожидал восьмое место в квалификации

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не был удивлён своим результатом в квалификации Гран-при Монако. Британец занял восьмое место в итоговом протоколе. Его напарник Оскар Пиастри будет стартовать рядом, с седьмого места.

«Не знаю, вообще-то я рассчитывал на эту позицию.

Может быть, седьмое. Но Хаджар отлично справился со своей работой. Джордж тоже, очевидно, хорошо проехал на более быстрой машине. Так что, честно говоря, я не знаю, чего ещё можно было ожидать.

Думаю, совершенно очевидно, что мы очень сильно уступаем соперникам. Между Оскаром и мной отставание составляет примерно шесть-семь десятых от лидеров. Потенциал был немного выше. Просто отставание от остальных слишком велико.

Это был не тот уикенд, когда мы чувствовали уверенность в машине. У нас не было сцепления с трассой. Не было той возможности атаковать на пределе, которая была у нас в прошлом году. Но такова жизнь. Такова наша нынешняя ситуация. Поэтому да, ожидания были невысокими, особенно с моей стороны. И в конечном итоге они оказались вполне реалистичными», —приводит слова Норриса Sky Sports.