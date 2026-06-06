Инженер Антонелли: я не думал, что получится взять поул в Монако

Гоночный инженер пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли Питер Боннингтон признался, что не ожидал завоевания поул-позиции по итогам квалификации Гран-при Монако.

«Уверен, он ещё вернётся и скажет, что на этом круге можно было отыграть ещё одну-две десятые. Он всегда так говорит! Но круг получился действительно очень хорошим.

Честно говоря, я не думал, что получится взять поул. Когда я смотрел на дельту времени, то думал: «Будет близко, но этого не хватит». Но затем последние пару поворотов… Да, там всё сложилось как надо», — сказал Боннингтон в эфире Sky Sports F1.

Для Антонелли это четвёртый поул в сезоне. Ранее он начинал с первой позиции в Китае, Японии и Майами.