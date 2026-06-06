Инженер Антонелли: я не думал, что получится взять поул в Монако
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Гоночный инженер пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли Питер Боннингтон признался, что не ожидал завоевания поул-позиции по итогам квалификации Гран-при Монако.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228
«Уверен, он ещё вернётся и скажет, что на этом круге можно было отыграть ещё одну-две десятые. Он всегда так говорит! Но круг получился действительно очень хорошим.
Честно говоря, я не думал, что получится взять поул. Когда я смотрел на дельту времени, то думал: «Будет близко, но этого не хватит». Но затем последние пару поворотов… Да, там всё сложилось как надо», — сказал Боннингтон в эфире Sky Sports F1.
Для Антонелли это четвёртый поул в сезоне. Ранее он начинал с первой позиции в Китае, Японии и Майами.
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