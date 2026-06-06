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Алонсо: всё повторяется снова и снова, и это раздражает

Алонсо: всё повторяется снова и снова, и это раздражает
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что команда продолжает испытывать серьёзные проблемы с машиной и не рассчитывает на быстрый прогресс до появления крупного пакета обновлений.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Мы изменили настройки машины, но проблема не в настройках. Есть более фундаментальные проблемы с автомобилем, чем просто изменение дорожного просвета. Мы надеялись быть быстрее или, по крайней мере, сохраняли некоторую надежду, потому что Монако — особенная трасса. Но уже по ходу свободных заездов мы увидели, что и здесь нам не хватает скорости.

Всё повторяется снова и снова, и это раздражает. Каждые выходные мы говорим одно и то же: до летнего перерыва обновлений не будет, поэтому мы останемся позади в пелотоне. Мы постараемся ехать настолько быстро, насколько это возможно.

Думаю, я проехал хороший круг. Никаких улучшений нет. Переключения передач как вверх, так и вниз по-прежнему даются тяжело. Передняя ось не обеспечивает достаточного сцепления. А в Монако это крайне важно, потому что здесь нужно очень точно управлять машиной и ехать вплотную к отбойникам. Поэтому нам просто не хватает уверенности в машине.

Нам нужно найти две-три секунды. И это складывается из множества факторов: двигатель, коробка передач, работа системы рекуперации в поворотах, использование энергии на прямых, аэродинамические пакеты, сама философия машины. Десятые доли секунды спрятаны повсюду.

Сейчас мы пытаемся собрать всё это воедино и подготовить комплексный пакет обновлений после летнего перерыва», — приводит слова Алонсо издание AS.

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