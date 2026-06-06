Антонелли получил шуточные советы от Ферстаппена и Хэмилтона

Действующий лидер личного зачёта пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил шуточные советы от четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») во время пресс-конференции после квалификации Гран-при Монако.

«Итак, когда загорится зелёный свет, ты ждёшь одну секунду…» — сказал Ферстаппен.

Хэмилтон поддержал шутку.

«Когда загорится зелёный свет, ты ждёшь две секунды», — добавил гонщик «Феррари».

По итогам квалификации Антонелли завоевал четвёртый поул в карьере в Формуле-1. Все предыдущие поулы гонщик смог конвертировать в победы на этапах в Китае, Японии и Майами. Вместе с итальянцем с первого ряда стартовой решётки гонку начнёт Ферстаппен. Хэмилтон показал третье время.