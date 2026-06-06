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Антонелли получил шуточные советы от Ферстаппена и Хэмилтона

Антонелли получил шуточные советы от Ферстаппена и Хэмилтона
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Действующий лидер личного зачёта пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил шуточные советы от четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») во время пресс-конференции после квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Итак, когда загорится зелёный свет, ты ждёшь одну секунду…» — сказал Ферстаппен.

Хэмилтон поддержал шутку.

«Когда загорится зелёный свет, ты ждёшь две секунды», — добавил гонщик «Феррари».

По итогам квалификации Антонелли завоевал четвёртый поул в карьере в Формуле-1. Все предыдущие поулы гонщик смог конвертировать в победы на этапах в Китае, Японии и Майами. Вместе с итальянцем с первого ряда стартовой решётки гонку начнёт Ферстаппен. Хэмилтон показал третье время.

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