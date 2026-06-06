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«Наверняка чешет голову». Ферстаппен — о Расселле после четвёртого поула Антонелли

«Наверняка чешет голову». Ферстаппен — о Расселле после четвёртого поула Антонелли
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высоко оценил пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, а также подколол его напарника Джорджа Расселла.

Отвечая на вопрос об Антонелли, нидерландец отметил уверенное выступление итальянца.

«Очень хорошо. Он делает именно то, что должен делать. Абсолютно. Особенно если сравнивать с его напарником. Думаю, сейчас он наверняка чешет голову», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

По ходу чемпионата итальянец одержал четыре победы подряд. Напарник Антонелли Джордж Расселл победил в первой гонке сезона Гран-при Австралии. Также британец завоевал поул на Гран-при Канады, однако не смог финишировать в гонке из-за технических неполадок.

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