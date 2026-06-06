Д’Амброзио: не могу говорить, что довольны. Но, c другой стороны, мы боролись за поул

Заместитель руководителя «Феррари» Жером Д’Амброзио рассказал, почему команде не удалось реализовать потенциал машины в квалификации Гран-при Монако.

«Очевидно, я не могу стоять здесь и говорить, что мы довольны, потому что это было бы неправдой. Тем более что на последнем круге… Я не говорю, что Леклер обязательно взял бы поул, потому что круг ещё нужно было завершить, но до момента контакта со стеной он боролся за первое место. Поэтому для нас это, безусловно, некоторое разочарование.

Но, с другой стороны, тот факт, что впервые в этом сезоне мы реально боролись за поул-позицию, является позитивным моментом, который мы увезём с собой.

Вчера были очень хорошие времена на круге, но пилоты говорили нам, что добиться их было непросто. А когда ты доходишь до третьего сегмента, нужно собрать всё воедино до сотой, а иногда и до тысячной доли секунды. Когда все выходят на максимум именно в этот момент, очень трудно реализовать весь потенциал машины, если ты не чувствуешь себя в ней комфортно на сто процентов.

У нас хорошо получается стартовать в гонке? Завтра мы проснёмся именно поэтому. Мы постараемся максимально использовать все наши возможности, начиная со старта. Мы отдадим всё, что у нас есть, а потом посмотрим, к какому результату это приведёт по итогам гонки», — приводит слова Д’Амброзио издание FormulaPassion.