Хэмилтон — о соперниках на ГП Монако: постараюсь осложнить им жизнь и заставить ошибаться

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оценил возможность побороться за победу на Гран-при Монако. По итогам квалификации британец показал третье время и будет стартовать позади Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Теперь всё внимание переключается на завтрашнюю гонку. Посмотрим, сможем ли мы провести лучший старт в нашей истории и оказать давление на этих парней.

Мы знаем, как обычно складываются такие гонки. Здесь очень тяжело. Не думаю, что нас ждёт много обгонов. Надеюсь, мы сможем очень хорошо стартовать и, возможно, немного надавить на этих двоих. Будет очень трудно обыграть их.

Передо мной два отличных гонщика на быстрых машинах, которые были очень быстры весь уикенд. Но я всё равно отдам всё, что у меня есть. Постараюсь максимально осложнить им жизнь и заставить их ошибаться в каких-то поворотах», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.