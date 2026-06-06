Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о соперниках на ГП Монако: постараюсь осложнить им жизнь и заставить ошибаться

Хэмилтон — о соперниках на ГП Монако: постараюсь осложнить им жизнь и заставить ошибаться
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оценил возможность побороться за победу на Гран-при Монако. По итогам квалификации британец показал третье время и будет стартовать позади Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Теперь всё внимание переключается на завтрашнюю гонку. Посмотрим, сможем ли мы провести лучший старт в нашей истории и оказать давление на этих парней.

Мы знаем, как обычно складываются такие гонки. Здесь очень тяжело. Не думаю, что нас ждёт много обгонов. Надеюсь, мы сможем очень хорошо стартовать и, возможно, немного надавить на этих двоих. Будет очень трудно обыграть их.

Передо мной два отличных гонщика на быстрых машинах, которые были очень быстры весь уикенд. Но я всё равно отдам всё, что у меня есть. Постараюсь максимально осложнить им жизнь и заставить их ошибаться в каких-то поворотах», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Супербитва за поул в Монако! Юнец из «Мерседеса» опять победил, Леклер сломал подвеску
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android