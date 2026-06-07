Сестра Ким Кардашьян показала специальный шлем Хэмилтона на Гран-при Монако

Сестра модели и актрисы Ким Кардашьян Хлои Кардашьян опубликовала в социальных сетях видео со специальным шлемом семикратного чемпиона Формулы-1 пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.

Шлем выполнен в нежно-розовом цвете и украшен блёстками.

По итогам квалификации Гран-при Монако Хэмилтон занял третье место. Впереди британца на стартовой решётке расположились лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ранее Ким и Хлои Кардашьян появились в паддоке. Старшая сестра также попала в трансляцию Гран-при Монако. Сообщалось, что Ким Кардашьян и Хэмилтон находятся в романтических отношениях.

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