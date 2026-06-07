«Вот какой должна быть Формула-1!» Йос Ферстаппен — о квалификации Гран-при Монако

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, а также отец четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» позитивно оценил квалификацию Гран-при Монако — 2026.
«Вот какой должна быть Формула-1! Не проходить повороты специально медленнее и всякая прочая ерунда, а просто на полном газу», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews35.nl.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.051.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.094.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:12.279.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.351.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:12.434.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.445.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.624.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.765.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 1:13.226.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:13.412.