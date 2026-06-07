«В Канаде потерял лишь одно место». Антонелли — о проблемах со стартом перед ГП Монако

Лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о сложностях со стартами в преддверии основной гонки Гран-при Монако.

«В Монреале я также на старте гонки потерял лишь одно место, но впервые потерял не шесть или семь позиций. Так что это точно можно назвать шагом вперёд. В Монако отрезок до первого поворота довольно короткий, так что мне просто нужно чисто стартовать и не пытаться сделать магический старт, а там посмотрим.

Я знаю, кто позади, и знаю, что они очень хороши, так что они, несомненно, будут давить на меня и пытаться заставить ошибиться. Так что да, прежде всего я постараюсь хорошо стартовать. Канада была шагом вперёд, но здесь [в Монако] другие условия, а там посмотрим. Всё равно нужно иметь хороший темп про запас, потому что износ шин может оказаться больше, чем мы ожидаем. Мы пока не пробовали гоночные серии. Мы проехали только несколько кругов, так что у нас не так много данных.

Но, несомненно, мы знаем, что здесь очень трудно обгонять, но всё равно нужно иметь темп, потому что, если что-то случится, нужно будет атаковать», — приводит слова Антонелли RacingNews365.