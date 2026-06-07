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«Ожидали хорошего результата». Лоусон — о проблемах «Рейсинг Буллз» в Монако

«Ожидали хорошего результата». Лоусон — о проблемах «Рейсинг Буллз» в Монако
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о 10-м месте в квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Честно говоря, перед уикендом мы ожидали хорошего результата, мы думали, что у нас хорошая машина на низких скоростях и что мы должны быть хороши здесь. Но в пятницу у нас действительно были проблемы, так что я думаю, это хороший прогресс от тренировок к такому результату в квалификации. Мы внесли много изменений к этим выходным, гораздо больше, чем обычно, так что это хорошо, но после пятницы нам, очевидно, нужно было полностью понять, почему мы были так далеко.

Во втором сегменте получился очень хороший круг, а в третьем у нас были проблемы с прогревом шин — как и большинство, мы делали прогревочные круги, но первый сектор был тяжёлым. Поэтому я поехал ещё один быстрый круг после своего круга и находил время в первом секторе, но задние шины перестали работать, и совместить всё в одном круге было очень и очень сложно», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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