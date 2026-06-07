«Наконец-то!» Макс Ферстаппен — об ощущениях от пилотажа в квалификации Гран-при Монако
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», позитивно оценил ощущения от пилотажа после квалификации Гран-при Монако, где занял второе место.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228
«Субботняя сессия выдалась приятной, а на следующей неделе мы снова можем говорить о клиппинге! Сегодня пилотаж стал гораздо более естественным, потому что ты можешь просто делать свою обычную работу. С тем, как ты переключаешь передачи, с тем, как ты нажимаешь на газ. Наконец-то!» — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.nl.
Перед уикендом в Монако ФИА специально для этой трассы ввела ряд ограничений, запретив использование активной аэродинамики.
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