«Наконец-то!» Макс Ферстаппен — об ощущениях от пилотажа в квалификации Гран-при Монако

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», позитивно оценил ощущения от пилотажа после квалификации Гран-при Монако, где занял второе место.

«Субботняя сессия выдалась приятной, а на следующей неделе мы снова можем говорить о клиппинге! Сегодня пилотаж стал гораздо более естественным, потому что ты можешь просто делать свою обычную работу. С тем, как ты переключаешь передачи, с тем, как ты нажимаешь на газ. Наконец-то!» — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.nl.

Перед уикендом в Монако ФИА специально для этой трассы ввела ряд ограничений, запретив использование активной аэродинамики.