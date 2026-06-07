Цолов выиграл гонку Ф-2 в Монако, Данн — второй, Херта — 19-й со штрафом в 10 секунд

В воскресенье, 7 июня, в Монако состоялась основная гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезне-2026, победу в которой одержал болгарский гонщик Никола Цолов («Кампос»). Вторым финишировал Алекс Данн («Роден»). Третий — Дино Беганович («ДАМС»).

Цолов, стартовавший вторым и большую часть дистанции державшийся этой позиции, заехал на пит-стоп раньше Рафаэла Камары («Инвикта»), который начинал заезд с поула. Кругом спустя Рафаэл заехал в боксы и выехал с серьёзным опережением болгарского пилота. Но на круге выезда Камара потерял существенное количество времени и в борьбе за лидерство с Николой на старт-финишной прямой допустил блокировку колёс и выехал в зону торможения, закончив заезд.

Колтон Херта («Хайтек»), находящийся в топ-5, совершил свой обязательный пит-стоп за круг до конца в надежде на машину безопасности. Но получил 10 секунд штрафа за обгон под действием режима виртуальной машины безопасности, которая появилась из-за Камары.

Формула-2. Монако. Результаты гонки:

1. Никола Цолов («Кампос») — 42 круга.

2. Алекс Данн («Роден») +9.0.

3. Дино Беганович («ДАМС») +26.4.

4. Куш Майни («АРТ Гран-при») +30.2.

5. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +30.2.

6. Ритомо Мията («Хайтек») +30.8.

7. Энцо Фиттипальди («АИКС Рейсинг») +40.5.

8. Себастьян Монтойя («Према») +42.1.

9. Ноэль Леон («Кампос») +42.5.

10. Роман Билински («ДАМС») +43.0

...

19. Колтон Херта («Хайтек») +1:15.1.