«Нужно быть реалистом». Ферстаппен — о разочаровании «Ред Булл» из-за отсутствия поула

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался по поводу второго времени в квалификации Гран-при Монако.

«Мерседес» сделал большой шаг вперёд, а «Феррари», возможно, не до конца развила машину за уикенд. Нас немного помотало, так что да, этот результат удивителен. В квалификации было намного теплее, по крайней мере, сам асфальт. Шины очень чувствительны, и если не попадёшь в нужное рабочее окно, то сразу может стать хуже.

Моя радость второму месту? Это, конечно, связано с тем, откуда мы пришли в этом сезоне. Сначала ты рад уже тому, что прошёл в третий сегмент, потом ты борешься около шестого места, а теперь, и это не я, некоторые люди в команде, возможно, разочарованы, что мы не взяли поул. Нужно быть реалистом. Это очень хороший результат для нас», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.