«Нужно быть реалистом». Ферстаппен — о разочаровании «Ред Булл» из-за отсутствия поула

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался по поводу второго времени в квалификации Гран-при Монако.
«Мерседес» сделал большой шаг вперёд, а «Феррари», возможно, не до конца развила машину за уикенд. Нас немного помотало, так что да, этот результат удивителен. В квалификации было намного теплее, по крайней мере, сам асфальт. Шины очень чувствительны, и если не попадёшь в нужное рабочее окно, то сразу может стать хуже.
Моя радость второму месту? Это, конечно, связано с тем, откуда мы пришли в этом сезоне. Сначала ты рад уже тому, что прошёл в третий сегмент, потом ты борешься около шестого места, а теперь, и это не я, некоторые люди в команде, возможно, разочарованы, что мы не взяли поул. Нужно быть реалистом. Это очень хороший результат для нас», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
- 7 июня 2026
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
10:59
-
10:27
-
10:00
-
09:59
-
09:41
-
04:00
-
00:29
- 6 июня 2026
-
23:58
-
23:46
-
22:34
-
22:15
-
21:47
-
21:19
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
19:32
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:00
-
16:34
-
16:13
-
15:56
-
15:29
-
14:35
-
14:25
-
14:03
-
13:45