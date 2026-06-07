Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нужно быть реалистом». Ферстаппен — о разочаровании «Ред Булл» из-за отсутствия поула

«Нужно быть реалистом». Ферстаппен — о разочаровании «Ред Булл» из-за отсутствия поула
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался по поводу второго времени в квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«Мерседес» сделал большой шаг вперёд, а «Феррари», возможно, не до конца развила машину за уикенд. Нас немного помотало, так что да, этот результат удивителен. В квалификации было намного теплее, по крайней мере, сам асфальт. Шины очень чувствительны, и если не попадёшь в нужное рабочее окно, то сразу может стать хуже.

Моя радость второму месту? Это, конечно, связано с тем, откуда мы пришли в этом сезоне. Сначала ты рад уже тому, что прошёл в третий сегмент, потом ты борешься около шестого места, а теперь, и это не я, некоторые люди в команде, возможно, разочарованы, что мы не взяли поул. Нужно быть реалистом. Это очень хороший результат для нас», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Материалы по теме
«В Канаде потерял лишь одно место». Антонелли — о проблемах со стартом перед ГП Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android