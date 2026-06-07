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Фредерик Вассёр вернулся на трассу в Монако после госпитализации — Барретто

Фредерик Вассёр вернулся на трассу в Монако после госпитализации — Барретто
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр вернулся на трассу в Монако после госпитализации в субботу утром, 6 июня, о чём сообщил автоспортивный журналист Лоуренс Барретто.

«Руководитель «Феррари» Фред Вассёр вернулся на трассу в Монако перед сегодняшним Гран-при, пропустив субботние заезды, так как находился в местном медицинском учреждении под наблюдением после медицинских проверок», — написал Барретто в социальной сети Х.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», в квалификации Гран-при Монако показал второе время. Его напарник и монегаск Шарль Леклер стал четвёртым.

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