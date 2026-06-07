Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«С какой ноги ты встал». Пиастри — о силовых установках после квалификации в Монако

«С какой ноги ты встал». Пиастри — о силовых установках после квалификации в Монако
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») отреагировал на седьмое место в квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«При всех ограничениях в Монако управление силовой установкой всё равно будет важным фактором, потому что она очень чувствительна к темпу, времени работы полным газом и времени торможения. Но если кратко говоря, похоже, это зависит от того, с какой ноги ты встал. Этим нужно будет управлять, но если никто не ошибётся кардинально, то это всё равно выйдет классическая гонка в Монако.

В квалификации всё было довольно хорошо до третьего сегмента, но, когда ты атакуешь так сильно, как мы, и знаешь, что тебе нужно найти приличное время, чтобы иметь хоть какой-то шанс быть с другими, ошибки и дикие моменты неизбежны. Второй круг был немного чище. Он всё равно не был идеальным, но даже без ошибок на нём, возможно, я не уверен, что мог бы приблизиться к шестому месту», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

Материалы по теме
«Нужно быть реалистом». Ферстаппен — о разочаровании «Ред Булл» из-за отсутствия поула
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android