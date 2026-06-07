«С какой ноги ты встал». Пиастри — о силовых установках после квалификации в Монако

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») отреагировал на седьмое место в квалификации Гран-при Монако.

«При всех ограничениях в Монако управление силовой установкой всё равно будет важным фактором, потому что она очень чувствительна к темпу, времени работы полным газом и времени торможения. Но если кратко говоря, похоже, это зависит от того, с какой ноги ты встал. Этим нужно будет управлять, но если никто не ошибётся кардинально, то это всё равно выйдет классическая гонка в Монако.

В квалификации всё было довольно хорошо до третьего сегмента, но, когда ты атакуешь так сильно, как мы, и знаешь, что тебе нужно найти приличное время, чтобы иметь хоть какой-то шанс быть с другими, ошибки и дикие моменты неизбежны. Второй круг был немного чище. Он всё равно не был идеальным, но даже без ошибок на нём, возможно, я не уверен, что мог бы приблизиться к шестому месту», — приводит слова Пиастри RacingNews365.