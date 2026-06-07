«Гонка часто бывает формальностью». Хэмилтон — о старте с третьего места на ГП Монако

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о старте с третьей позиции на Гран-при Монако.
«Вероятно, для победы нужен будет дождь, но ничего невозможного нет. Будет очень трудно победить этих двоих. Так что жаль, что гонка в Монако часто бывает обычной формальностью, в том смысле, что мы часто просто едем друг за другом, машина постоянно перегревается, тормоза постоянно перегреваются — из-за особенности трассы. И, очевидно, у всех действительно будет только один пит-стоп, потому что шины здесь способны выдерживать много кругов.
Так что я надеюсь, что есть какой-то гениальный способ сделать эту гонку ещё более увлекательной с точки зрения гонщика и с точки зрения болельщика в будущем», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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