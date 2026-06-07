Эксперт объяснил, за счёт чего Антонелли и Ферстаппен превзошли «Феррари» в квалификации

Технический эксперт Паоло Филизетти разобрал причины, по котором Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») смогли занять первый ряд по итогам квалификации Гран-при Монако.

«Чтобы понять, как Антонелли взял поул, а Ферстаппен стал вторым, необходимо учитывать эволюцию сцепления с трассой на протяжении уикенда — это ключевая часть головоломки, дающая, по крайней мере, частичное техническое объяснение скачкам производительности как W17, так и RB22.

«Мерседес» Антонелли выглядел особенно нестабильно во время двух пятничных тренировок, ему не хватало собранности, необходимой на узких и беспощадных улицах Княжества. Проанализировав данные за ночь, инженеры «Мерседеса» определили новое направление настроек для третьей практики, в результате чего машина стала значительно стабильнее и эффективнее при смене направления.

Это было особенно полезно для 19-летнего итальянца, который всю пятницу тесно работал со своим гоночным инженером, чтобы устранить нестабильность, которую демонстрировал W17. Улучшающиеся условия трассы дали дополнительный импульс, но именно анализ данных в сочетании с конкретными пожеланиями Антонелли по поводу динамического баланса и точности передней части на входе в поворот в конечном итоге преобразили поведение машины.

Ферстаппен уже выделялся в пятницу как единственный гонщик, который смог приблизиться к доминирующим «Феррари» во время тренировок, но перед квалификацией он всё ещё отставал от лучшего времени Антонелли в третьей практике примерно на 0.9 с.

Инженеры «Ред Булл» сосредоточились на втором секторе, определив его как зону, где RB22 терял больше всего времени по сравнению с лидерами. Внесённые ими изменения в настройки были радикальными по любым меркам, и улучшающиеся условия трассы, возможно, вознаградили их риск даже больше, чем в случае с Антонелли. В результате получилась машина, которой Ферстаппен мог доверять, а на этих улицах уверенность пилота — это всё.

В обоих случаях оптимизация поведения машин дала гонщикам уверенность, чтобы выжать максимум на трассе, которая не прощает ошибок. Теперь внимание переключается на старт, который, как всегда в Монако, вероятно, будет единственной реальной возможностью для изменения мест на решётке. Хэмилтон и Шарль Леклер, занимающие третье и четвёртое места на SF-26, представляют собой самую непосредственную угрозу для первого ряда», — написал Филизетти в колонке для RacingNews365.