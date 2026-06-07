«В Барселоне будет другой мир». Ферстаппен призвал не судить о темпе «Ред Булл» по Монако

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о темпе машины после квалификации Гран-при Монако.
«В Монако машину всегда нужно настраивать довольно мягко, что касается и подвески. В этом отношении всё пошло лучше, чем ожидалось, но, конечно, это при этом всё ещё наше ограничение для того, чтобы ехать быстрее. Сыграли ли нам на руку условия Монако из-за проблем «Феррари»? Нет, ведь обычно этого не должно было произойти.
С тех пор как мы получили обновления, мы ездили только по трассам с большим количеством медленных поворотов. Так что нам нужно подождать. Впереди Барселона, и это настоящий тест, где есть и быстрые повороты. Не нужно слишком быстро праздновать. На следующей неделе будет совершенно другой мир», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.
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