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«В Барселоне будет другой мир». Ферстаппен призвал не судить о темпе «Ред Булл» по Монако

«В Барселоне будет другой мир». Ферстаппен призвал не судить о темпе «Ред Булл» по Монако
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о темпе машины после квалификации Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
06 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.051
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.043
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.228

«В Монако машину всегда нужно настраивать довольно мягко, что касается и подвески. В этом отношении всё пошло лучше, чем ожидалось, но, конечно, это при этом всё ещё наше ограничение для того, чтобы ехать быстрее. Сыграли ли нам на руку условия Монако из-за проблем «Феррари»? Нет, ведь обычно этого не должно было произойти.

С тех пор как мы получили обновления, мы ездили только по трассам с большим количеством медленных поворотов. Так что нам нужно подождать. Впереди Барселона, и это настоящий тест, где есть и быстрые повороты. Не нужно слишком быстро праздновать. На следующей неделе будет совершенно другой мир», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

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