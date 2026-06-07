Сайнс предупредил о проблемах для восьми команд на старте гонки ГП Монако

31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», предупредил о проблемах на старте основной гонки Гран-при Монако, с которой столкнутся все коллективы, за исключением «Феррари», «Хааса» и «Кадиллака».

«В течение первых трёх кругов возникнут проблемы с работой турбин, что приведёт к потере мощности на прямых. Двигатели «Мерседеса», «Ред Булл» и «Ауди» на этом отрезки будут испытывать трудности на прямых», — приводит слова Сайнса аккаунт Holiness в социальной сети Х.

С первого ряда гонку начнут Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).