Предлагаем вашему вниманию окончательную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Монако Формулы-1 — 2026. Старт запланирован на сегодня, 7 июня, в 16:00 мск.

Окончательная стартовая решётка Гран-при Монако Формулы-1 — 2026:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Ландо Норрис («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

11. Алекс Албон («Уильямс»).

12. Карлос Сайнс («Уильямс»).

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Габриэл Бортолето («Ауди»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Серхио Перес («Кадиллак»).

19. Оливер Берман («Хаас»).

20. Валттери Боттас («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).