Хорхе Мартин устроил массовый завал на старте гонки MotoGP, выбив лидера сезона Бедзекки

На старте основной гонки Гран-при Венгрии MotoGP произошёл массовый завал с участием чемпиона серии Хорхе Мартина и его напарника по «Априлье» и лидера чемпионата Марко Бедзекки.

Фото: Кадр из трансляции

На торможении к первому повороту мотоцикл Мартина разболтало, из-за чего он потерял контроль над своим транспортом и выбил сразу трёх гонщиков, включая своего напарника Бедзекки.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости лидером гонки является испанский гонщик Педро Акоста из «КТМ».

На втором месте идёт другой испанец — семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, представляющий «Дукати». В случае своей победы сегодня он отыграет у лидирующих в сезоне Бедзекки и Мартина сразу 25 очков.