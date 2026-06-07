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Хорхе Мартин устроил массовый завал на старте гонки MotoGP, выбив лидера сезона Бедзекки

Хорхе Мартин устроил массовый завал на старте гонки MotoGP, выбив лидера сезона Бедзекки
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На старте основной гонки Гран-при Венгрии MotoGP произошёл массовый завал с участием чемпиона серии Хорхе Мартина и его напарника по «Априлье» и лидера чемпионата Марко Бедзекки.

MotoGP 2026. Этап 9, Балатонфёкайяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка
07 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

На торможении к первому повороту мотоцикл Мартина разболтало, из-за чего он потерял контроль над своим транспортом и выбил сразу трёх гонщиков, включая своего напарника Бедзекки.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости лидером гонки является испанский гонщик Педро Акоста из «КТМ».

На втором месте идёт другой испанец — семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, представляющий «Дукати». В случае своей победы сегодня он отыграет у лидирующих в сезоне Бедзекки и Мартина сразу 25 очков.

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