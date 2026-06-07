На болиде Лоусона возникла проблема менее чем за час до старта ГП Монако — Купер

На болиде 24-летнего новозеландского гонщика Формулы-1 Лиама Лоусона, выступающего за команду «Рейсинг Буллз», возникла системная ошибка, с которой в данный момент борются механики команды, о чём сообщил авторитетный автоспортивный журналист Адам Купер в социальной сети Х.

Лоусон должен начинать основную гонку в Монте-Карло с 10-го стартового места. По итогам квалификации он уступил взявшему поул Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 1.316. Напарник Лиама и дебютант Формулы-1 в сезоне-2026 Арвид Линдблад показал 15-е время в субботней сессии.

Начало основной гонки запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.