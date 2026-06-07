Бортолето остановился на выезде с пит-лейна перед установочным кругом на Гран-при Монако

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий команду «Ауди», при выезде с пит-лейна на установочный круг столкнулся с техническими проблемами на своём болиде и остановился.

Фото: Кадр из трансляции

Маршалы откатили болид бразильца на пит-лейн, при этом выезд с него уже закрыт. Таким образом Бортолето предстоит стартовать с пит-лейна.

Габриэл проводит в Формуле-1 свой второй сезон. Он дебютировал в 2025 году в составе «Кик-Заубера», который с 2026-го перешёл к «Ауди». Напарник Габриэла Нико Хюлькенберг показал 13-е место в квалификации, а сам бразилец — 16-е.

Начало основной гонки запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.