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Бортолето остановился на выезде с пит-лейна перед установочным кругом на Гран-при Монако

Бортолето остановился на выезде с пит-лейна перед установочным кругом на Гран-при Монако
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21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий команду «Ауди», при выезде с пит-лейна на установочный круг столкнулся с техническими проблемами на своём болиде и остановился.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Фото: Кадр из трансляции

Маршалы откатили болид бразильца на пит-лейн, при этом выезд с него уже закрыт. Таким образом Бортолето предстоит стартовать с пит-лейна.

Габриэл проводит в Формуле-1 свой второй сезон. Он дебютировал в 2025 году в составе «Кик-Заубера», который с 2026-го перешёл к «Ауди». Напарник Габриэла Нико Хюлькенберг показал 13-е место в квалификации, а сам бразилец — 16-е.

Начало основной гонки запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

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