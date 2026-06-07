Марк Маркес победил на ГП Венгрии MotoGP после массового завала двух лидеров из «Априльи»

В воскресенье, 7 июня, в Балатонфёкайяре состоялась основная гонка девятого этапа MotoGP в сезоне-2026 — Гран-при Венгрии. Победу одержал 33-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии Марк Маркес из заводской команды «Дукати». Вторым финишировал другой испанец — 22-летний Педро Акоста («КТМ»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).

На старте гонки произошёл массовый завал с двумя лидерами сезона из «Априльи» — Марко Бедзекки и Хорхе Мартином.

MotoGP. Гран-при Венгрии. Основная гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +1.343.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +11.642.

4. Аи Огура («Априлья») +15.539.

5. Лука Марини («Хонда») +18.669.

6. Диого Морейра («Хонда») +21.794.

7. Икер Лекуона («Дукати») +22.815.

8. Джек Миллер («Ямаха») +23.283.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +24.491.

10. Брэд Биндер («КТМ») +24.601.