Марк Маркес победил на ГП Венгрии MotoGP после массового завала двух лидеров из «Априльи»

В воскресенье, 7 июня, в Балатонфёкайяре состоялась основная гонка девятого этапа MotoGP в сезоне-2026 — Гран-при Венгрии. Победу одержал 33-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии Марк Маркес из заводской команды «Дукати». Вторым финишировал другой испанец — 22-летний Педро Акоста («КТМ»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).
На старте гонки произошёл массовый завал с двумя лидерами сезона из «Априльи» — Марко Бедзекки и Хорхе Мартином.
MotoGP. Гран-при Венгрии. Основная гонка:
1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +1.343.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +11.642.
4. Аи Огура («Априлья») +15.539.
5. Лука Марини («Хонда») +18.669.
6. Диого Морейра («Хонда») +21.794.
7. Икер Лекуона («Дукати») +22.815.
8. Джек Миллер («Ямаха») +23.283.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +24.491.
10. Брэд Биндер («КТМ») +24.601.
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