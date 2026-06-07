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MotoGP — Гран-при Венгрии — гонка — результаты

Марк Маркес победил на ГП Венгрии MotoGP после массового завала двух лидеров из «Априльи»
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В воскресенье, 7 июня, в Балатонфёкайяре состоялась основная гонка девятого этапа MotoGP в сезоне-2026 — Гран-при Венгрии. Победу одержал 33-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии Марк Маркес из заводской команды «Дукати». Вторым финишировал другой испанец — 22-летний Педро Акоста («КТМ»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).

На старте гонки произошёл массовый завал с двумя лидерами сезона из «Априльи» — Марко Бедзекки и Хорхе Мартином.

MotoGP 2026. Этап 9, Балатонфёкайяр, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка
07 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
42:55.325
2
Педро Акоста
KTM
+1.343
3
Франческо Баньяя
Ducati
+11.632

MotoGP. Гран-при Венгрии. Основная гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +1.343.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +11.642.
4. Аи Огура («Априлья») +15.539.
5. Лука Марини («Хонда») +18.669.
6. Диого Морейра («Хонда») +21.794.
7. Икер Лекуона («Дукати») +22.815.
8. Джек Миллер («Ямаха») +23.283.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +24.491.
10. Брэд Биндер («КТМ») +24.601.

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